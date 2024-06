Os 24 alunos e quatro docentes que participaram no Projeto Erasmus+

Os 24 alunos e quatro docentes que participaram no Projeto Erasmus+ “ReadytoRead 4”, na Escola Básica Alexandre Herculano, em Santarém, entre os dias 13 e 17 de Maio, foram recebidos no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Santarém. A chefe da Divisão de Educação e Desporto do município, Vânia Horta, deu as boas-vindas à comitiva e desejou a todos uma agradável estadia na cidade.