Apanhados a vender roupa contrafeita no Mercado de Alhandra

A PSP voltou a realizar uma acção de inspecção a material contrafeito no Mercado do Levante, em Alhandra, e apreendeu 79 peças de vestuário contrafeitas, sobretudo pólos e t-shirts. A operação decorreu a 30 de Maio no âmbito da “Semana Anti-Contrafacção”. Segundo a PSP, os polícias verificaram a existência de diversas peças de vestuário para venda que, pelo baixo preço e pelas características apresentadas, levantavam “fundadas suspeitas” de se estar perante uma violação do Código de Propriedade Industrial. Os vendedores foram identificados e foram levantados autos por crimes contra a propriedade industrial e o material foi apreendido. Esta foi a segunda vez em cinco meses que a PSP fiscalizou a venda de material contrafeito no Mercado do Levante. Em Dezembro de 2023, como O MIRANTE deu nota, três pessoas foram também apanhadas a vender peças de roupa e calçado contrafeito. Foram apreendidas para destruição material avaliado em 1.860 euros, num total de 186 artigos falsificados.