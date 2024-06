Autarcas do Sardoal elogiam participação de jovens do concelho na vida pública

O vereador da Câmara de Sardoal, Carlos Duarte (PS), congratulou os alunos do 11º ano do Agrupamento de Escolas de Sardoal, pelos trabalhos ligados às boas práticas locais que foram premiados. Na reunião camarária de 23 de Maio o vereador aproveitou para questionar o executivo sobre informações relacionadas com o Conselho Municipal da Juventude. Carlos Duarte afirma que existe a ideia errada que os jovens do concelho não estão interessados pela vida política e pública, mas que a distinção recebida prova o contrário.

O presidente Miguel Borges concordou que tem havido participação dos jovens na vida do concelho, mas lamentou que ainda falte iniciativa de liderança. “Às vezes basta um jovem assumir a liderança e os outros vão atrás, mas nem sempre esse líder aparece”, disse. O autarca do PSD afirmou que houve algumas dificuldades em constituir o Conselho Municipal da Juventude, uma vez que estruturas como associações locais juvenis não estavam inscritas de acordo com a lei, no entanto, a situação está regularizada.