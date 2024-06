Coruche quer obras estruturais no concelho e envia recomendação ao Governo

A Câmara Municipal de Coruche aprovou por unanimidade, em reunião do executivo, uma saudação à decisão do Governo de construir o novo aeroporto no Campo de Tiro, concelho de Benavente. Mas vai enviar uma recomendação ao Governo, Presidente da República e grupos parlamentares a sublinhar que é necessário construir novas acessibilidades.

O presidente do município, Francisco Oliveira, disse que os corredores de ligação ao aeroporto têm de ser construídos, nomeadamente o IC13, entre o Montijo e Alter do Chão, concluir o IC10, que está parado em Santarém, e construir uma nova travessia do Vale do Sorraia que contemple ligação ferroviária. “Sei que isto não se faz da noite para o dia mas têm que se desenvolver os estudos de impacto ambiental, os projectos e as orçamentações para que em tempo, quando o país tiver reunidas as condições para a construção do aeroporto, as coisas se façam”, afirmou o autarca.

Para Francisco Oliveira, Coruche está suficientemente perto do novo aeroporto para colher os benefícios da actividade económica, mais emprego, mais população e habitação e está suficientemente longe para não ser afectado pelos malefícios de uma zona aeroportuária como o ruído e a poluição.