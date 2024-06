Educar na sexualidade foi tema de debate em Santarém

Escola Superior de Saúde de Santarém organizou um encontro sob o mote “Educar na sexualidade - Avanço da Saúde Europeia” integrado no projecto EdSeX.

“Educar na sexualidade - Avanço da Saúde Europeia (EdSex)” foi o mote para um encontro organizado pela Escola Superior de Saúde de Santarém que decorreu no dia 29 de Maio, na Casa do Campino, em Santarém. O evento, integrado no projecto EdSeX, incluiu conferências e debates sobre o tema. A sessão de abertura contou com a participação de João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara de Santarém, de Hélder Pereira, vice-presidente do Politécnico de Santarém e de Hélia Dias, directora da Escola Superior de Saúde de Santarém.

O autarca saudou a iniciativa e destacou a importância da Escola Superior de Saúde de Santarém, que completou 51 anos. “Celebrámos esta data com projectos importantes, com criação de instalações e de mais respostas à comunidade”, referiu, lembrando que o município responde sempre afirmativamente aos desafios lançados pelas escolas e pelo Politécnico de Santarém. “Sempre que entenderem e precisarem nós vamos estar presentes e de braços abertos para estar ao vosso lado, em projectos como este, de impacto internacional”, afirmou.

“Nós definimos a estratégia para a educação e todos os investimentos que fazemos é a pensar na importância que a educação representa para o futuro colectivo, para o desenvolvimento e para o crescimento da população. O tema que nos traz a este debate, é, de facto, da maior relevância para todos os que estão aqui presentes e para que possamos ser, em conjunto, um veículo multiplicador de informação”, referiu João Teixeira Leite.

Para além da apresentação do projecto EdSex, por Hélia Dias, coordenadora do projecto EdSex (Erasmus+), firam debatidos temas como “O Consentimento na Vivência da Sexualidade - Promoção do Saúde Sexual e Reprodutivo & Cultura” e “Acessibilidade aos Cuidados de Saúde na Comunidade”.