Exposição de pintura e desenho no Fórum Mário Viegas

Uma exposição colectiva de pintura e desenho feita através de várias técnicas pelos alunos do atelier de João Maria Ferreira foi inaugurada no Fórum Actor Mário Viegas, em Santarém, no dia 1 de Junho. A mostra, que inclui trabalhos de uma lista com mais de 30 artistas, vai estar em exibição até dia 15 de Junho, de acordo com a informação disponibilizada pelo Centro Cultural Regional de Santarém em rede social.