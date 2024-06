Inaugurado novo percurso pedestre na Barquinha

O percurso pedestre “No rasto dos templários” já foi inaugurado. O trajecto pretende valorizar o património natural e cultural de Limeiras, na freguesia de Praia do Ribatejo, em Vila Nova da Barquinha, constituindo-se como mais uma oferta turística no concelho. O percurso pedestre representou um investimento na ordem dos 150 mil euros do Centro Cultural e Desportivo Limeirense e levou à requalificação e marcação dos 18 quilómetros do trilho.