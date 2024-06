Irina Batista é a nova presidente dos Bombeiros de Samora Correia

Meia centena de sócios votaram na única lista candidata aos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, liderada por Irina Batista.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia tem uma nova direcção liderada por Irina Batista. Os novos órgãos sociais para o biénio 2024-2025 foram eleitos no dia 27 de Maio, em reunião da assembleia-geral. Votaram 51 sócios, 49 dos quais a favor, contabilizando-se ainda um voto nulo e outro em branco.

Para além da presidente, Irina Batista, a direcção conta na vice-presidência do departamento administrativo e financeiro com Idialete Martinho, e na vice-presidência do departamento do património e área operacional com Miguel Cardia, que é comandante da corporação.

A presidir à mesa da assembleia-geral está agora Dora Morgado e a presidir ao conselho fiscal está Ana Margarida Leite. Recorde-se que na assembleia eleitoral de 15 de Maio a lista candidata não estava completa e por isso as eleições foram adiadas para a assembleia de 27 de Maio.