Quatro detidos pela PSP na passada semana

A Polícia de Segurança Pública deteve quatro pessoas na sua área de intervenção no distrito de Santarém no período de 25 e 31 de Maio. Duas detenções foram efectuadas em cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial, uma por condução sem habilitação legal e outra por condução em estado de embriaguez.

No capítulo rodoviário, durante o mesmo período foram fiscalizadas 146 viaturas, efectuados 42 testes de alcoolemia, tendo sido detectadas 96 infracções rodoviárias. Foram registados 25 acidentes de viação, de que resultaram dois feridos graves e 15 feridos ligeiros.