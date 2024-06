Rastreio ao cancro da mama em Abrantes

Unidade móvel da Liga Portuguesa Contra o Cancro vai percorrer as freguesias do concelho de Abrantes durante Junho e Julho.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro vai estar no concelho de Abrantes, durante os meses de Junho e Julho, com uma unidade móvel e equipa especializada para efectuar rastreios ao cancro da mama, informou na última reunião do executivo municipal a vereadora com o pelouro da Saúde, Raquel Olhicas. Segundo a autarca, a unidade móvel vai estar de 4 a 7 de Junho junto ao parque de festas da Bemposta; de 11 a 12 de Junho, em São Facundo; de 13 a 19 Junho, em Tramagal e de 20 a 28 de Junho, em São Miguel do Rio Torto. Em Julho, a unidade arranca no Pego, de 1 a 4, seguindo para Alvega, onde estará de 5 a 8, e para Mouriscas, de 9 a 11. Ainda no mesmo mês a unidade passa por Carvalhal (12 a 15), Alferrarede (16 a 22) e Abrantes (23 a 27), junto à Unidade de Saúde Familiar Dom Francisco de Almeida. A vereadora Raquel Olhicas apelou “para haver uma adesão cada vez maior”, salientando que “às vezes um simples rastreio pode salvar a vida de uma pessoa”.