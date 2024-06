Rixa entre dezenas de imigrantes junto à GNR de Fátima acaba com um morto e quatro feridos

Na madrugada de domingo, cerca de três dezenas de pessoas, todos estrangeiros, envolveram-se numa rixa junto ao quartel dos bombeiros e à GNR de Fátima, que provocou a morte de um jovem de 25 anos e quatro feridos.

Um jovem de 25 anos morreu esfaqueado e quatro ficaram feridos na madrugada de domingo, 2 de Junho, em Fátima, após uma discussão na via pública entre um grupo com cerca de três dezenas de pessoas, todas elas imigrantes. A Polícia Judiciária está a investigar o crime e à procura dos participantes da rixa que causou muito alarido no centro histórico de Fátima, a escassos metros do Santuário. A rixa desenrolou-se durante vários minutos, segundo apurou O MIRANTE, e os gritos entre os envolvidos acordaram vários moradores da avenida onde estão localizados o quartel dos Bombeiros Voluntários de Fátima e o Posto Territorial da GNR.

Segundo explicou à Lusa o adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Fátima, André Maurício, pela 01h13, um “aglomerado de pessoas envolveu-se numa discussão quase em frente ao quartel”, que fica a poucos metros do posto da GNR de Fátima. “Quando nos apercebemos de que havia uma vítima no chão, deslocámo-nos ao local e accionámos os meios da ocorrência”, acrescentou o operacional, explicando que a vítima apresentava ferimentos de arma branca. Uns metros à frente a discussão provocou ainda mais três feridos graves, que foram transportados para o Hospital de Santo André, em Leiria, e um ferido ligeiro, que recusou transporte, revelou ainda André Maurício. Segundo apurámos, muitos dos envolvidos partilham casa, desconhecendo-se ainda as razões que levaram à violenta disputa. Algumas pessoas que testemunharam o incidente, afirmam que os suspeitos já se teriam desentido algumas horas antes.

O óbito da vítima mortal, com 25 anos, foi confirmado no local, tendo o corpo sido transportado para o Gabinete de Medicina Legal de Tomar. Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo, o alerta foi dado pela 01h13 para uma discussão de um grupo de pessoas com um esfaqueamento na via pública. Estiveram no socorro 22 operacionais, apoiados por 11 veículos dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), GNR e Polícia Judiciária.