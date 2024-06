Santarém apoia pagamento da renda do Banco Alimentar Contra a Fome

O Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém vai contar com um apoio financeiro anual de 12 mil euros por parte do município de Santarém para suportar os custos com o arrendamento das suas instalações. Segundo a Câmara de Santarém, a associação tem necessidade premente de apoios institucionais que permitam dar continuidade ao trabalho de solidariedade no apoio a famílias carenciadas residentes no território da Lezíria do Tejo.

O Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém nasceu a partir da ASCIA – Associação de Santarém contra a Insuficiência Alimentar, na sequência da vontade de homens e mulheres do distrito de Santarém, que constataram elevados índices de carência alimentar na região da Lezíria do Tejo. Com sede em Santarém, o Banco Alimentar desempenha a sua missão organizada em comissões, com recurso exclusivo a voluntariado, estando aberto às instituições parceiras todos os dias úteis.