TorresShopping recebeu a primeira edição do FNAC Game Festival

A cidade de Torres Novas recebeu a primeira edição do FNAC Game Festival. O evento realizou-se a 1 e 2 de Junho, no TorreShopping, com entrada gratuita. Nesta edição, os fãs de videojogos e tecnologia tiveram dois dias repletos de torneios de eSports, Realidade Virtual, Retrogaming e muito mais. Além disso, o festival contou com a presença do esloveno Mike Kribel, que trabalhou em jogos como o popular GTA IV e a série FIFA.

O evento deste ano foi planeado para agradar visitantes de todas as idades e interesses dentro da cultura gaming. Para quem sonha em trabalhar com desenvolvimento de videojogos, a GAMEscola desenvolveu diversos workshops de Programação de Jogos 2D e 3D e artes digitais, como Modelação 3D, Animação 2D e 3D.