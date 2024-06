Unidade de Saúde da Lezíria vai ter psicólogo para avaliar riscos dos colaboradores

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria e a Ordem dos Psicólogos Portugueses assinaram na quinta-feira, 23 de Maio, um protocolo para a implementação de um questionário que pretende avaliar os riscos psicossociais dos profissionais da ULS, ou seja, os factores no ambiente de trabalho que podem afectar a sua saúde mental e o bem-estar. O protocolo estabelece que a ULS da Lezíria se compromete “a afectar um psicólogo para avaliar os riscos psicossociais, enquanto representante técnico responsável que actue, individualmente e/ou em equipa a constituir, na avaliação, prevenção e intervenção em riscos psicossociais junto dos colaboradores da ULS da Lezíria”.

Além disso, a unidade responsabiliza-se ainda “a avaliar os impactos da intervenção do psicólogo na área da saúde do trabalho relativamente às actividades desenvolvidas no âmbito da actividade à qual se refere o protocolo; a permitir à OPP a utilização dos dados recolhidos para fins exclusivos de investigação e assegurando a total salvaguarda e confidencialidade dos mesmos; e a participar em eventos no âmbito da avaliação, prevenção e intervenção em riscos psicossociais nos locais de trabalho, apresentando projectos, actividades e dados recolhidos”. A OPP compromete-se a “disponibilizar instrumentos de avaliação dos riscos psicossociais ao psicólogo com intervenção nesta área; a integrar na formação na área dos riscos psicossociais e respectivos instrumentos de avaliação o psicólogo responsável por este projecto, entre outros.