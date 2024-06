Centro Cultural do Cartaxo comemorou 19 anos

No dia 10 de Junho, o Centro Cultural do Cartaxo celebrou o seu 19º aniversário com o concerto Selva Kalú Quartet. O evento comemorativo teve lugar no Grande Auditório José Saramago, proporcionando uma noite de jazz tradicional com influências latinas e espanholas, enriquecidas pelo toque cálido da voz da Selva. O quarteto composto por talentosos músicos encantou o público com sua maestria e paixão pela música: Fábio Rodriguez na bateria, Luan Maziero no piano e Arturo Morais no contrabaixo.