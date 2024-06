Centro de Apoio Social da Parreira organiza Festa da Floresta

A primeira edição da Festa da Floresta da Parreira, organização do Centro de Apoio Social da Parreira, junta petiscos, frango assado, animação musical, folclore e debates dinamizados pelos principais agentes económicos do sector florestal no fim-de-semana de 20 e 21 de Julho. Para além do destaque dado à floresta, o objectivo do evento é também a angariação de fundos para a instituição.

O salão de festas da Parreira recebe no sábado, da parte da manhã, o debate “A floresta do futuro”. O almoço, tanto do sábado como do domingo, é animado por São Pedro Acordeão e a tarde pelo coro da Academia Sénior de Parreira e Chouto. Ao jantar a animação fica a cargo da Banda Be-King e no pós-refeição actuam Pica-Cebolas Trio e do DJ CMike. No domingo a manhã é para o debate “A floresta do passado e do presente”, à tarde actuam o Grupo Académico Danças Ribatejanas e o Rancho Folclórico da Parreira e o jantar tem a animação de Rodrigo Saturnino e Música Dançante. O Centro de Apoio Social da Parreira presta apoio a seniores institucionalizados ou dependentes.