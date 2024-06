Exposição com 140 imagens do fotógrafo Kees Scherer no Museu do Neo-Realismo

Uma exposição com cerca de 140 imagens captadas pelo neerlandês Kees Scherer, que fotografou várias vezes em Portugal nos anos 1950-1960, vai ser inaugurada a 16 de Junho no Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira. Intitulada “A Família Humana, Paralelos e Contrapontos”, a exposição dedicada a um dos co-fundadores da World Press Photo tem curadoria de Jorge Calado, e dá seguimento à apresentação pública da colecção “A Família Humana”, iniciada em 2019, que foi objecto de quatro mostras de vários autores. É uma colecção fotográfica internacional que reúne cerca de 800 imagens de mais de 350 fotógrafos de meia centena de nacionalidades, cobrindo 90 países e territórios.

Fazem parte da colecção de trabalhos de fotógrafos portugueses como Carlos Relvas, Ernesto de Sousa e José M. Rodrigues. Nos últimos quatro anos foram alvo de exposições desta colecção os artistas Otto Karminski, Claude Jacoby, Erika Stone e Ingeborg Lippmann. A exposição “A Família Humana, Paralelos e Contrapontos” ficará patente até ao próximo dia 20 de Outubro, com entrada livre.