Exposição em Tomar pretende sensibilizar para o risco de incêndios rurais

“Fogo-Frio – Prevenir o Incêndio com Fogo” é o nome da exposição interactiva que tem percorrido o país e que também já chegou a Tomar. A visita é livre e destinada a crianças, jovens e adultos. A Biblioteca Municipal de Tomar foi o local escolhido para acolher a exposição, que está disponível para visitas entre os dias 3 e 28 de Junho.

A exposição elaborada pela investigadora Maria Conceição Colaço, do Instituto Superior de Agronomia, pretende sensibilizar os visitantes para o risco dos incêndios rurais, que colocam em perigo espaços naturais, pessoas e bens. A principal mensagem da exposição é a prevenção, que pode ser realizada através das queimas e fogos controlados no Inverno, por diminuírem a carga de vegetação. Quem visitar a exposição poderá percorrer quatro módulos sobre o tema, sendo que o último é um jogo onde se pretende descobrir as diferenças entre o fogo e um incêndio rural.

A iniciativa, organizada pela Biblioteca Municipal de Tomar, cumpre os ODS (Objectivos de Desenvolvimento Sustentável) 13 e 15 e resulta de um projecto seleccionado no âmbito do Orçamento Participativo de Portugal em 2017.