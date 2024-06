Festas do Almonda com Bárbara Tinoco, Marisa Liz e Sara Correia

Tasquinhas, bancas de artesanto e muita música vão fazer parte de mais uma edição das festas do Almonda.

As Festas do Almonda, que assinalam anualmente a elevação de Torres Novas à condição de cidade, estão de regresso ao Jardim das Rosas, de 28 a 30 de Junho e de 4 a 8 Julho de 2024. Do programa fazem parte concertos de Bárbara Tinoco, Marisa Liz, Sara Correia, entre outros nomes da música nacional, bem como várias actividades desportivas e culturais, todas de participação gratuita. Paralelamente, no local, existirão as habituais tasquinhas, bem como as bancas de artesanato.