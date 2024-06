Quinta do Bill deram concerto para centenas de crianças em Tomar

Para assinalar o Dia Mundial da Criança, a Câmara Municipal de Tomar organizou na quarta-feira, dia 29 de Maio, um concerto dos Quinta do Bill na Mata Nacional dos Sete Montes.

A banda Quinta do Bill protagonizou um concerto no âmbito do Dia Mundial da Criança na tarde de quarta-feira, 29 de Maio. Organizado pela Câmara Municipal de Tomar, centenas de crianças compareceram na Mata Nacional dos Sete Montes, acompanhadas de pais, professores e auxiliares, que vibraram com as músicas da banda de Tomar que completa este ano 37 anos de carreira. Antes do início do concerto a vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, Filipa Fernandes, dirigiu-se às crianças afirmando que “os Quinta do Bill fizeram parte da nossa infância e queremos que também façam parte da vossa”. O concerto teve a duração de uma hora, contando com algumas das músicas de maior sucesso da banda, que tem como vocalista Carlos Moisés. Não faltaram as músicas “Voa”, “Aljubarrota” ou os “Filhos da Nação”. Houve ainda espaço para a estreia de uma canção inédita, com o nome “A Saudade Aperta”, uma canção escrita por Tiago Nogueira, vocalista da conhecida banda Os Quatro e Meia.