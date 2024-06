Afonso Soares faz pódio na Travessia do Trízio

Afonso Soares, da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, alcançou o 3º lugar absoluto e 3º lugar no escalão nos 1,5 quilómetros na primeira Travessia do Trízio, na Sertã, prova de natação em águas abertas. A iniciativa foi promovida pela Associação de Natação do Interior Centro, que contou com o apoio do município da Sertã e da União de Freguesias de Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais. De destacar também o segundo lugar no escalão da Filipa Costa nos 1.500 metros.