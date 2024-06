Alunos do Cartaxo sagraram-se vice-campeões regionais em futsal

Equipa composta por alunos do Agrupamento Marcelino Mesquita do Cartaxo teve excelentes prestações nos campeonatos de futsal.

Os alunos do Agrupamento Marcelino Mesquita do Cartaxo, na modalidade de futsal, escalão de iniciados masculinos, sagraram-se vice-campeões regionais. Depois de vencer o campeonato da Lezíria e Médio Tejo, a equipa venceu o pré-regional derrotando o vencedor da zona Oeste. No passado dia 29 de Maio estiveram presentes no regional de Lisboa perdendo apenas na final através do desempate de grandes penalidades.