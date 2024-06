Artes Marciais de Benavente com pódios no Open de Portugal de Kung Do Light

A Escola Tradicional de Artes Marciais & Curativas, de Benavente, participou com cinco elementos no Open de Portugal de Kung Do Light, que decorreu em Vila Chã, Vila do Conde, no dia 1 de Junho, tendo alcançado quatro pódios: o 1º e o 2º lugar em Juniores Femininos -71Kg; o 2º lugar em Juniores Masculinos -65Kg; e o 3º lugar em Seniores – 80Kg.

O evento foi organizado pela Federação Portuguesa de Kung Do e contou com um quadro competitivo bastante diversificado, tendo atletas de vários pontos do país. A equipa de competição da Escola Tradicional de Artes Marciais & Curativas fez-se acompanhar por dois treinadores: Ricardo Carvalho (Bucelas), instrutor responsável pela secção de competição, o instrutor Luís Afonso (Salvaterra de Magos) e Sebastião Nunes (Benavente).