Atleta de dança de Azambuja entre as melhores no campeonato da Europa

Lara Grigorean, atleta da escola Alunos de Apolo de Azambuja, alcançou excelentes resultados num open do campeonato da Europa, disputado na Croácia.

Atleta da escola Alunos de Apolo de Azambuja, Lara Grigorean, alcançou excelentes resultados num open do campeonato da Europa, disputado na Croácia, a 24 e 25 de Maio. Lara Grigorean ficou na 16ª posição, em cerca de 90 atletas, no WDSF European Championship Solo Latin Female Junior II, e em 7ª no WDSF Open Solo Latin Junior II, numa prova onde competiram mais de 60 atletas.