“Caixeiros” de Santarém participaram em etapa do Teqball World Series

Atletas da equipa escalabitana estiveram em grande plano na etapa do Teqball World Series realizada em Madrid.

Os atletas dos “Caixeiros” de Santarém marcaram presença na etapa do Teqball World Series, em Madrid, competindo numa das primeiras grandes provas do ano com um prémio total de 30 mil dólares. Na competição de alto nível, que contou com participação limitada e determinada pelas posições no Ranking Mundial, quatro atletas representaram o clube de Santarém, nomeadamente Baptiste Berna, Dima Shevchuk, Oleg Usychenko e Rui Leitão, que participou na sua 20ª competição internacional.

Oleg Usychenko e Dima Shevchuk chegaram até aos oitavos-de-final, onde foram eliminados pela dupla franco-polaca composta por Julien Grondin e Bartlomiej Franczuk. Esta mesma dupla também eliminou Rui Leitão e Fran Trujillo, do Teqball Barcelona, na fase de grupos. Baptiste Berna, formando dupla com o francês Lionel Beyer, atingiu os quartos-de-final. Numa partida emocionante e equilibrada, perderam para os sérvios Nikola Mitro e Bogdan Marojević, tricampeões mundiais. Esta foi a primeira vez na história das competições do circuito mundial em que foi atribuído o prémio para os melhores jogadores do torneio. Coube ao escalabitano Rui Leitão o privilégio de entregar as primeiras distinções do género na história desta modalidade.