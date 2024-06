CNTN vencedor do Circuito de Cadetes que decorreu em Coruche

Atletas do Clube de Natação de Torres Novas conquistaram a vitória colectiva numa prova que decorreu em Coruche.

O Clube de Natação de Torres Novas participou no nono Torneio de Cadetes que decorreu em Coruche. O torneio, destinado aos cadetes, escalão de base competitiva da natação, contou com a participação de 112 nadadores inscritos em representação de 12 clubes. Sendo este o último Torneio do Circuito de Cadetes da época 2023/24, havia o aliciante da divulgação do vencedor final da época. Os jovens nadadores torrejanos estiveram em grande, que culminou com a vitória final colectiva do CNTN.

Os atletas que participaram na prova foram Salvador Vieira, Laura Correia, Carolina Ferreira, Rita Godinho, Rodrigo Alegria, André Silva, Bruno Lopes, André Trincão, Max Skobo, Samuel Alfaite, Tiago Correia, Afonso Quinta, Eva Alfaiate, Catarina Feliciano e Laura Gonçalves.