Leoas dos SMAS de VFX mantêm tradição de convívio e paixão sportinguista

Todos os anos as mulheres sportinguistas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira juntam-se num almoço de convívio onde os homens estão proibidos de entrar, excepto na cozinha.

Pela primeira vez desde a pandemia, as adeptas do Sporting Clube de Portugal (SCP) dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira voltaram a encontrar-se e a realizar o seu tradicional “Almoço das Leoas”. Um momento de convívio e exaltação dos valores sportinguistas que este ano se realizou a 28 de Maio e também serviu para celebrar a conquista do campeonato de futebol pelo clube de Alvalade.

No grupo de leoas também esteve a vice-presidente do município de Vila Franca de Xira, Marina Tiago. Esta foi a 19ª vez que o grupo de mulheres se juntou para conviver e celebrar as cores do Sporting. Uma ideia que nasceu de Manuela Neves e que tem tido continuidade até aos dias de hoje. A única regra é a de que os homens estão proibidos de entrar no almoço, excepto na cozinha, onde são eles a confeccionar o prato principal que é sempre servido no almoço: cozido à portuguesa. “Para nós é uma honra e um orgulho ter o almoço das leoas. É uma tradição muito gira que gostamos que se mantenha”, refere a O MIRANTE o presidente do Núcleo Sportinguista de Vila Franca de Xira, Aurélio Marques. O núcleo, que abriu portas em Setembro de 1990, está aberto diariamente à comunidade e, segundo o dirigente, está com vitalidade e dinamismo.