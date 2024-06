Rafaela Mendes e Afonso Pinho campeões nacionais de desporto escolar em natação

Atletas do Clube de Natação de Torres Novas bateram vários recordes no Campeonato Nacional de Desporto Escolar.

Os nadadores do Clube de Natação de Torres Novas, Rafaela Mendes e o Afonso Pinho, participaram no Campeonato Nacional de Desporto Escolar, na modalidade de natação, tendo-se sagrado campeões nacionais. O campeonato decorreu em Lagoa, Algarve, de 24 a 27 de Maio. Rafaela Mendes representou o Agrupamento de Escolas Templários, de Tomar, e Afonso Pinho nadou em representação do Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves, de Torres Novas.

Os nadadores estiveram em grande, com Rafaela Pinho a sagrar-se tri-campeã nacional, vencendo os 50/100 e 200 metros costas sempre com recordes pessoais e distritais. Afonso Pinho sagrou-se campeão nacional nos 100 metros livres e foi finalista dos 50 bruços, tendo alcançado recordes pessoais nas duas provas.