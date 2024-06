Sub-18 do Rio Maior Basket perde final da Taça Nacional frente ao SC Braga

Os sub-18 masculinos do Rio Maior Basket alcançaram o segundo lugar na Taça Nacional ao perderem por 56-47 no derradeiro duelo frente ao Sporting Clube de Braga, em jogo disputado na Figueira da Foz. Ao intervalo o jogo estava empatado a 32 mas no último quarto a equipa sofreu 16 pontos e marcou apenas oito. José Serafim foi o melhor marcador do Rio Maior Basket com 13 pontos, a que se somaram 10 ressaltos e três roubos de bola. Graciano Ntonha, do Rio Maior Basket, foi eleito para o cinco ideal da Taça Nacional.