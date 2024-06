Vitória de Setúbal sem licença para participar na Liga 3 pode beneficiar U. Santarém

O presidente da União de Santarém já afirmou estar muito convicto que o clube vai participar na Liga 3 de futebol na próxima época.

A Comissão de Licenciamento da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não atribuiu licença ao Vitória Futebol Clube para participar na Liga 3 de futebol na época 2024/25, o que abre a possibilidade de a União de Santarém preencher essa vaga. Em comunicado, o clube de Setúbal diz que a decisão da FPF, da qual recorreu, deve-se a “alegadamente não ter sido apresentada declaração emitida pela Segurança Social por forma a evidenciar a situação contributiva devidamente regularizada, o que terá resultado no incumprimento de um dos critérios financeiros”.

O Vitória informa ainda que a SAD (sociedade anónima desportiva) para o futebol “realizou as diligências exigíveis para poder cumprir o referido critério e apresentou declaração que considerou constituir documento com valor jurídico bastante”, tendo por isso interposto recurso, nos termos do Regulamento de Licenciamento de Clubes para Competições da FPF, do qual aguarda decisão.

No mesmo comunicado a direcção do Vitória FC informa que esclarecimentos sobre o assunto e das insolvências declaradas pelo Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, em relação às quais foram já entregues Planos de Recuperação, serão prestados em assembleia geral extraordinária convocada para dia 14 de Junho.

O presidente da União Desportiva de Santarém (UDS), Pedro Patrício, já afirmou estar “muito convicto” que o clube vai participar na Liga 3 de futebol na próxima época, apesar de não ter conseguido ficar nos dois primeiros lugares da série na fase de subida, que davam acesso à promoção, ocupados Por Vitória de Setúbal e Lusitânia dos Açores. Pedro Patrício garantiu que a UDS “já foi notificada pela Comissão de Licenciamento da FPF, na sua reunião de 27 de Maio de 2024, da deliberação na atribuição de licença à União de Santarém para a participação na Liga 3, na época desportiva 2024/2025, em virtude do cumprimento de todos os critérios previstos no Regulamento do Licenciamento de Clubes para as Competições da FPF”.