Aprovado concurso público para a 2.ª fase da requalificação da Estrada de Minde

O executivo da Câmara Municipal de Ourém aprovou o lançamento do concurso público para a segunda fase da requalificação da Estrada de Minde. A requalificação pretende criar uma interligação de percursos pedonais e cicláveis entre o concelho de Alcanena e o de Ourém, assim como o melhoramento da circulação viária, através do aumento da plataforma viária e das bermas, melhoramento dos acessos viários, requalificação/ampliação das infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e águas pluviais. Os custos estimados para a realização dos trabalhos são de aproximadamente 2,5 milhões de euros, com um prazo proposto de 365 dias para a execução da obra. A proposta aprovada em sede de reunião de câmara vai ser submetida para apreciação na Assembleia Municipal de Ourém.