PS foi o partido mais votado na região e no país para as eleições europeias

O Partido Socialista (PS) foi o partido mais votado no distrito de Santarém nas eleições europeias de domingo, 9 de Junho, com 32,21% dos votos, segundo os dados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. A Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM), com 29,97%, foi o segundo mais votado, e o Chega, com 12,49%, ficou em terceiro lugar.

Em relação ao total nacional e distribuição dos 21 eurodeputados eleitos em representação de Portugal, o PS conseguiu oito mandatos, o PSD elegeu sete, o Chega e a Iniciativa Liberal conta com dois cada um, enquanto o Bloco de Esquerda e a CDU elegeram um eurodeputado cada.