Almeirim assina contrato de financiamento para aumentar centro de saúde

O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, já assinou o contrato de financiamento para a requalificação e ampliação do Centro de Saúde de Almeirim. O município vai receber para a obra cerca de dois milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A cerimónia de formalização do apoio teve lugar na Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde - Infarmed, em Lisboa, com a presença da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e do ministro adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

Para a ampliação a autarquia já tinha adquirido o terreno nas traseiras do centro de saúde por 300 mil euros. Este investimento surge na sequência da passagem de competências da administração central para a autarquia, nas áreas das instalações, pessoal auxiliar e viaturas. O município vai agora mandar elaborar o projecto com o objectivo de criar mais condições de trabalho e acesso dos utentes. Uma das grandes vantagens da ampliação é a criação de condições para a abertura de uma segunda Unidade de Saúde Familiar (USF) com a intenção de se conseguir que todos os utentes tenham médico de família. O presidente da câmara salienta que a obra vai permitir criar mais gabinetes médicos e salas para outros actos, como recolha de análises clínicas que serão encaminhadas para o laboratório do Hospital de Santarém, conforme é intenção da Unidade Local de Saúde da Lezíria que passou, em Janeiro, a gerir o hospital e os centros de saúde da Lezíria.

O projecto de ampliação terá em conta também a criação de espaços para teleconsulta, bem como para dotar de melhores condições a Unidade de Cuidados na Comunidade, composta por profissionais de várias áreas, como enfermeiros e nutricionistas, que prestam cuidados à população deslocando-se às residências dos utentes.