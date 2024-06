Artesanato e segurança para melhorar na Feira de Maio de Azambuja

O vice-presidente da Câmara de Azambuja, António de Matos, diz que é necessário fazer melhorias na Feira de Maio do próximo ano, sobretudo na área do artesanato que poderá vir a mudar de local. O autarca falava na reunião do executivo onde se fez um balanço do evento, congratulando-se com o esforço e empenho de todos os que contribuíram para o sucesso da feira. Elogiou ainda a “centralidade” do evento.

António de Matos, considerando que há sempre coisas a melhorar, realçou que os concertos dentro da vila são para continuar, atendendo à afluência de público. A vereadora do Chega, Inês Louro, concordou que o evento deu “um passo qualitativo muito grande” devido à maior união das tertúlias e à menor dispersão das actividades. A autarca considera importante melhorar alguns aspectos de segurança, em particular a rodoviária, alertando para a necessidade de se reforçarem os transportes.