Artesãos do Ribatejo Interior vão à Estónia viver experiência única

Projecto da TAGUS visa a promoção e valorização das Artes e Ofícios do Ribatejo Interior. As acções desenvolvidas destinam-se a contribuir para o reconhecimento das artes e ofícios como meio de preservação da identidade e cultura local do artesanato de Abrantes, Constância e Sardoal.

A TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior viu aprovada a sua candidatura ao programa Erasmus +, da Comissão Europeia. O pedido de apoio de projectos a curto prazo, para a mobilidade de alunos e pessoal na educação de adultos, vai permitir a troca de experiências entre artesãos de Abrantes, Constância e Sardoal e os da Estónia. A candidatura da TAGUS, com o parecer positivo pela Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, vai dar oportunidades aos artesãos do Ribatejo Interior de melhorar as suas competências, através do contacto com a realidade da Estónia, nas áreas de inovação, digitalização, literacia tecnológica e design. Também é objectivo promover o intercâmbio de conhecimento entre artesãos portugueses e estónios, garantindo que o colocam em prática na sua actividade, após a participação dos artificies na Feira de S. Martinho, em Talin (Estónia), entre os dias 7 e 9 de Novembro.

A TAGUS acredita que, com o desenvolvimento do projecto, permitirá a capacitação destes agentes do seu território, de forma equitativa e inclusiva, percepcionando de melhor forma o mercado e os hábitos de consumo, de modo a criar novas estratégias de promoção, valorização e comercialização. Paralelamente, os artesãos terão contacto com outras realidades e técnicas que potenciam a criação de novos produtos e formas de expressão artística com interligação de artes, novos processos de produção e de comercialização, focados na sustentabilidade e responsabilidade ambiental.