Caminhada pela saúde foi a mais participada de sempre em Benavente

Meio milhar de pessoas respondeu à chamada da Rede Social do Município de Benavente que, no dia 2 de Junho, apostou na realização da Caminhada da Saúde, uma acção de promoção de bem-estar e de desenvolvimento de hábitos saudáveis. “A maior caminhada de sempre”, como apelidou a organização, foi uma iniciativa aberta a todos os públicos e abrangeu também a realização de rastreios de saúde, nomeadamente ao colesterol, tensão arterial, ocular, entre outros.

A Feira da Saúde envolveu ainda várias entidades e especialistas ligados ao sector da saúde, mostrando à população propostas e conselhos relacionados com a alimentação ou a actividade física. O cariz lúdico não ficou de fora da iniciativa, que contou com um espaço infantil para os mais novos e uma tasquinha.