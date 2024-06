Carro despista-se contra café petisqueira em Tomar

Um automóvel ligeiro de passageiros despistou-se ao início da manhã de domingo, 9 de Junho, na Rua Principal de Cabeças, concelho de Tomar, e entrou no estabelecimento Petisqueira Central. O Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo tem registo de um ferido leve que foi transportado para o Hospital de Abrantes. No local estiveram cinco operacionais dos bombeiros de Tomar auxiliados por duas viaturas.