Centro de Meios Aéreos de Santarém com helicóptero de combate a incêndios

O Centro de Meios Aéreos de Santarém, que opera no aeródromo de Santarém, já recebeu um helicóptero de combate a incêndios ao serviço da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil disponibilizado para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais. A informação foi dada pelo município de Santarém.

Segundo a autarquia, este meio de combate a incêndios vai operar na sub-região da Lezíria do Tejo e sub-regiões contíguas, podendo fazer deslocações até um raio de 40 quilómetros. “Devido a alguns constrangimentos logísticos, a sub-região esteve sem meio aéreo afecto ao aeródromo de Santarém desde 26 de Maio, durante mais de uma semana

No Centro de Meios Aéreos de Santarém encontra-se em permanência uma brigada helitransportada composta por elementos da Unidade Especial de Protecção e Socorro da GNR e operacionais da Companhia de Sapadores Bombeiros de Santarém que efectuam serviço de prevenção às movimentações do meio aéreo.