Comendatio Music Fest está de volta a Tomar

Festival de música Comendatio Music Fest realiza-se nos dias 15 e 16 de Junho no Paço da Comenda em Tomar. O cartaz deste ano está fechado e conta com 14 bandas.

A quarta edição do Comendatio Music Fest está marcada para os dias 15 e 16 de Junho na aldeia do Paço da Comenda, em Tomar. O Comendatio Music Fest é um festival “go-to” dedicado aos sons e movimentos da música progressiva moderna e ambiental. O festival pretende dar palco ao universo “prog/ambient/post-rock” nacional e internacional. O cartaz da edição deste ano conta com 14 bandas, divididas entre os dois dias de festival, nomeadamente os Leprous, Long Distance Calling, Heart Of A Coward, Hypno5e, Sullen, Corrosive, God Hates A Coward, Neobliviscaris, Persefone, The Voynich Code, entre outros. Os bilhetes já estão à venda no site oficial do festival. No local vai haver parque de estacionamento, food court, merchandise, wcs, área para campismo e muito mais.