Coruche celebrou montado de sobro e cortiça na Feira Nacional de Agricultura

A 11 de Junho, o município de Coruche esteve em destaque na 60.ª Feira Nacional de Agricultura (FNA24), que decorre de 8 a 16 de Junho de 2024, no Centro Nacional de Exposições (CNEMA), em Santarém, com um programa imperdível e repleto de experiências, subordinado ao tema “Montado de Sobro e Cortiça de Coruche: Territórios de Equilíbrio Natural”. Provas de vinhos, enchidos e queijos, doçaria tradicional, artesanato ao vivo e showcooking foram atractivos, num dia dedicado a provar a riqueza dos sabores e das tradições de Coruche, reforçando a importância dos montados no equilíbrio natural e na pecuária extensiva. O dia culminou com o sorteio de experiências e noites de alojamento em Coruche.