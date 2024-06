Críticas ao estado dos outdoors de publicidade ao município de Tomar

Autarcas de Tomar dizem já ter falado com empresa responsável pela gestão dos outdoors de publicidade ao município a exigir mais cuidado. Assunto foi levantado em sessão camarária pela oposição.

Foi na última reunião do executivo municipal de Tomar, que se realizou a 27 de Maio, que o vereador do PSD Luís Francisco questionou o executivo de maioria socialista sobre o mau estado dos outdoors do município presentes nas auto-estradas e noutros locais. Luís Francisco referiu que os cartazes se encontram muitas vezes “partidos e desactualizados, estando-se a promover actividades que já aconteceram”. Outra das acusações do autarca diz respeito à iluminação dos cartazes, que segundo o próprio é inexistente, não permitindo a visualização durante a noite. Luís Francisco acredita que o mau estado dos outdoors dá uma má imagem ao concelho: “por um lado está a promover-se e por outro está a despromover-se”, referiu.

A vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, Filipa Fernandes, respondeu que o município já falou com a empresa responsável a lamentar a situação e a exigir um maior cuidado: “vamos voltar a reforçar e estar mais em cima desse acompanhamento dos outdoors nas autoestradas”, vincou.