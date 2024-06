Desfile de moda em Benavente apresentou colecção da Manuela Moreira Couture

A Manuela Moreira Couture é uma marca portuguesa de vestiário feminino, sediada no Hiper Porto Alto - Samora Correia, que organizou um desfile de moda no domingo, 9 de Junho, no Jardim do Lago em Benavente. No evento apresentou-se a colecção exclusiva de malhas frias, com tendências inovadoras, cores vibrantes e cortes sofisticados.