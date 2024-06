Embaixador da Turquia tomou o pequeno almoço com habitantes da Marmeleira

No âmbito da celebração do Dia Mundial do Pequeno-Almoço, a vila da Marmeleira, Rio Maior, recebeu no dia 2 de Junho uma delegação da Embaixada da Turquia para um “brunch” (refeição que combina pequeno almoço com almoço) em conjunto com a população. A iniciativa nasceu de uma visita de uma representante da embaixada à Marmeleira, em Outubro de 2023, para o encerramento de uma formação internacional organizada pelas Produções Fixe, Gulben.

Posteriormente o desafio foi lançado pela Embaixada da Turquia a Ana Rita Camará das Produções Fixe, que em conjunto com a União de Freguesias de Marmeleira e Assentiz, Associação Casa do Povo e alguns amigos particulares se organizaram para proporcionar uma manhã diferente na vila.

“O pequeno-almoço turco não é apenas uma refeição, mas uma experiência cultural rica e diversificada para partilhar com a família e com os amigos. Começar o dia com uma variedade de sabores, com alegria e energia. Cada coisa no pequeno-almoço turco tem a sua história e importância”, referiu Haldun Koç, Embaixador. Meia centena de habitantes puderam não só desfrutar um momento agradável e cheio de sabor, mas também de um momento musical promovido pela Embaixada da Turquia.