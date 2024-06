Estudo sobre pilaretes de Alhandra pronto até final do mês

Infraestruturas de Portugal já contratualizou estudo sobre como aumentar faixa de rodagem no problemático cruzamento na EN10 em Alhandra, onde foram instalados pilaretes que deram que falar.

Até ao final deste mês de Junho estará pronto o estudo, já contratualizado pela Infraestruturas de Portugal (IP), que permitirá perceber como será alargada a faixa de rodagem que permite virar à esquerda na Estrada Nacional 10 em Alhandra, onde foram instalados os polémicos pilaretes na via que, já se sabe, vão manter-se no local. A informação foi avançada pelo presidente do município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, na última reunião de câmara depois de ter sido novamente questionado pelos vereadores da CDU sobre o assunto. A contratualização do estudo sucede-se a uma reunião técnica realizada no local a 14 de Maio com técnicos do município e da IP.

“A IP ficará com esse estudo que inclui a semaforização da zona e ficará concluído em meados de Junho e nessa altura haverá mais novidades”, notou o autarca, perante as acusações do vereador Nuno Libório, da CDU, que acusou o executivo de “perder mais uma batalha” em situações que lesam o concelho de Vila Franca de Xira.

Tal como O MIRANTE já tinha dado nota, a totalidade dos polémicos pilaretes na Estrada Nacional 10 em Alhandra não vai ser removida. Afinal, o plano da IP passa pela retirada de alguns pilaretes mas não da totalidade das estruturas que ali foram colocadas no meio da via: apenas os necessários para redesenhar e alargar a faixa central que permitirá viragens à esquerda para quem se desloca no sentido sul-norte. Uma ideia que continua a gerar queixas na comunidade, já que os pilaretes causam filas intensas e prejudicam quem conduz, pondo também a segurança está em causa, como o nosso jornal já deu nota, pois impossibilitam a passagem de veículos de socorro nas horas de maior trânsito.

O presidente da junta já havia dito a O MIRANTE estar a perder a esperança de ver aquelas estruturas removidas, continuando a criticar a intervenção ali feita pela Infraestruturas de Portugal e o transtorno que a situação tem causado. O assunto gerou tanta polémica que nem a IP quis responder às questões colocadas por O MIRANTE. O presidente da câmara já tinha classificado de “inusitada” e sem aviso a colocação daqueles pilaretes mas não se livrou das queixas da oposição CDU, Chega e coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), que têm acusado o autarca de ser brando na defesa dos interesses da comunidade.