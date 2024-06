Juntas de Abrantes e Rossio ao Sul do Tejo recebem 35 mil euros para construir ossários nos cemitérios

A Câmara de Abrantes aprovou por unanimidade a atribuição, através de contratos interadministrativos, de 35 mil euros à Junta de Freguesia de Abrantes e Alferrarede e de igual montante à Junta de Freguesia de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo para instalarem ossários nos cemitérios de Alferrarede e Rossio ao Sul do Tejo. Os 35 mil euros a transferir “para cada uma das juntas de freguesia” incluem, lê-se na proposta apreciada na última reunião do executivo, a “elaboração do projecto técnico de execução e construção/instalação de edifício com cerca de 60 ossários” em cada um dos referidos cemitérios. Para entrar em vigor, a proposta terá ainda que ser apreciada e aprovada pelos eleitos da Assembleia Municipal de Abrantes.