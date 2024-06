Médio Tejo assina compromisso que aposta na formação em cibersegurança

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) celebrou com 14 entidades intermunicipais, entre as quais a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, uma assinatura de compromisso, chamada C-Academy, que prevê Formação Avançada em Cibersegurança. A Formação Avançada em Cibersegurança, um projeto do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), pretende abranger 9.800 formandos até ao primeiro trimestre de 2026. Para o Centro Nacional de Cibersegurança, o envolvimento das entidades intermunicipais como parceiras do Compromisso C-Academy, é importante, uma vez que se aproveita o conhecimento que as mesmas têm quanto às necessidades da sua região, contribuindo para a promoção da formação em cibersegurança e resiliência cibernética das organizações e do seu capital humano.

O Compromisso C-Academy insere-se na missão do projecto C-Academy, alinhado com o Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço, e tem como público-alvo todos os colaboradores das organizações que desejem adquirir conhecimentos especializados nas diversas áreas da cibersegurança, abrangendo todo o território nacional.