Oposição em Tomar questiona sobre encerramento de parques infantis na cidade

Os vereadores do PSD no executivo de Tomar mostraram, através de Luís Francisco, o seu desagrado pelo encerramento de alguns parques infantis na cidade. Luís Francisco defendeu, em sessão camarária, que os parques infantis deviam estar mais bem cuidados e deveriam ser revitalizados, uma vez que são uma infraestrutura essencial para as famílias tomarenses. “Vale a pena cuidar de todos os parques infantis porque são formas de promover o convívio entre as famílias, a natalidade e o cuidar da infância”, sublinhou.

A vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, Filipa Fernandes, explicou que a estratégia da autarquia tem sido diminuir os parques mais pequenos para serem substituídos por grandes parques. A autarca socialista explicou que os parques infantis têm uma legislação muito apertada, exigindo uma manutenção exaustiva e frequente. Filipa Fernandes referiu que foram encerrados apenas os parques mais pequenos e que eram menos utilizados. Com a abertura de parques de maior dimensão, estrategicamente localizados, a Câmara de Tomar pretende que haja uma maior manutenção dos espaços e uma melhor frequência por parte dos utilizadores. “Temos requalificado todos os parques que entendemos fazerem parte da nossa estratégia municipal”, concluiu Filipa Fernandes.