Ourém já lançou concurso para 12 novos pontos de carregamento eléctrico

Concelho de Ourém vai ter mais 12 postos de carregamento de veículos eléctricos, sendo que seis vão ser instalados em Fátima.

A Câmara Municipal de Ourém já procedeu ao lançamento do concurso público para concessão do direito de uso privativo de espaço público, para a instalação de 12 pontos de carregamento de baterias de veículos eléctricos, em locais de acesso público no concelho. Os novos pontos de carregamento serão distribuídos em nove locais estratégicos da região, com seis postos em Fátima, três em Ourém e um em Caxarias, Freixianda e Vilar dos Prazeres, respectivamente. As entidades interessadas têm até ao próximo dia 23 de Julho para apresentar as suas propostas no âmbito do procedimento, onde cada concorrente poderá ser adjudicatário de, no máximo, três lotes. A implementação dos 12 postos, integrados na rede MOBI.E, visa reforçar as estruturas já existentes em Ourém e Fátima, nomeadamente em estabelecimentos comerciais locais. A iniciativa tem como objectivo complementar e expandir a rede existente, assegurando uma cobertura adequada para atender ao aumento de utilizadores de veículos eléctricos no concelho.