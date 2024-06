Podas de árvores adiadas para o Outono em Benavente

As podas de árvores no concelho de Benavente foram reagendadas para Outubro e Novembro, segundo revelou o vereador da Câmara de Benavente Joseph Azevedo (PS), após questionado pela vereadora do PSD, Sónia Ferreira, na reunião do executivo de 3 de Junho. Sónia Ferreira questionou para quando está prevista a conclusão dos trabalhos de poda de árvores no concelho, os quais deveriam ter sido iniciados no mês de Março. “Provavelmente as podas já não serão feitas este ano porque já não estamos em época de as fazer”, reforçou a social-democrata.

Em resposta, Joseph Azevedo recordou que, em anterior reunião, já tinha respondido ao vereador do PSD Luís Feitor que as podas “seriam feitas em final de Maio e no início de Junho”, contudo, “neste momento o que está a acontecer são os desbastes de árvores”. O autarca socialista justificou que os trabalhos estão a ser executados “paulatinamente” por uma empresa que tem utilizado apenas “uma grua” que serve, em simultâneo, para executar “outros trabalhos”.

O desbaste de árvores está focado nas que se localizam junto de urbanizações e prédios. Joseph Azevedo esclareceu ainda que a intervenção engloba arranque de árvores em urbanizações. “Três delas foram já sinalizadas em escolas e vão ser substituídas por outras espécies”, frisou. Reconheceu ainda que as intervenções nas zonas verdes “não têm sido realizadas com a energia que gostaríamos. Primeiramente a relva estava muito grande, algo que está a ser controlado, por outro lado, estamos também a substituir sistemas de rega vandalizados ou retirados por falta de civismo”.