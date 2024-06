Samora Correia festeja 15 anos de elevação a cidade

O concerto com a banda musical Santamaria é um dos pontos altos da celebração que vinca os 15 anos de elevação de Samora Correia a cidade. As festividades, que decorrem na zona ribeirinha de Samora Correia, iniciam-se no sábado, 15 de Junho, pelas 22h00, com a actuação do grupo Santamaria. A noite finaliza com Dj Viegas & Dj Duany.

No domingo, 16 de Junho, a música dá lugar a um programa cultural que engloba, entre as 09h30 e as 17h00, a Feira do Porta Bagagens (mercado de artigos em segunda mão) e animação infantil com insufláveis, assim como jogos tradicionais. A entrada é gratuita e o programa é promovido pela Junta de Freguesia de Samora Correia. Recorde-se que Samora Correia é cidade desde 12 de Junho de 2009 e, segundo os Censos de 2021, conta com uma população de 17.704 habitantes.